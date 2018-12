Un nen argentí irromp en plena audiència del Papa

Un nen argentí de set anys va ser el protagonista en una audiència general del Papa Francesc celebrada aquesta setmana a Roma en accedir a l'escenari de l'Aula Pau VI per jugar durant uns minuts. La imatge s'ha fet viral i molt hi ha ajudat la reacció del Pontífex, que va fer una broma amb el nen en dir que era argentí, i per tant, "indisciplinat".

Wenzel Eluney estava assegut a les primeres files de la sala, on se situen els malalts, i en un moment determinat es va escapar de la seva mare i va pujar a la zona on estava assegut el Sant Pare celebrant l'audiència i es va posar a jugar al voltant d'un dels guàrdies suïssos i a córrer per aquest espai. Després es va acostar al papa i aquest li va demanar que li fes un petó.

La mare es va aproximar amb la intenció d'endur-se el nen al seu lloc però no va poder i va explicar al pontífex que eren argentins i que el petit tenia un greu autisme que li impedia parlar. Francesc li va dir que el deixés jugar allà. Després, Bergoglio es va girar cap al prefecte de la Casa Pontifícia, l'arquebisbe Georg Gaenswein, i li va dir somrient: "És argentí ... indisciplinat".

Durant diversos minuts, el nen voltar lliure per l'escenari i fins i tot la seva germana petita també va pujar per intentar, sense èxit, tornar-lo seu lloc.