El criticat debut musical de Sofía Suescun amb «Muévelo»

La televisiva Sofía Suescun, guanyadora de Gran Hermano 16 i Supervivientes 2018 s'ha llençat al panorama musical presentant a Internet la cançó «Muévelo». El seu primer single ja suma més d'un milió i mig de reproduccions a Youtube i ha rebut fortes crítiques a les xarxes socials per la seva veu i la lletra de la cançó.



Amb frases com «Por la noche me visto de Dolce. A las doce o así soy de noche» o «Ahora todo el tiempo solo para mí» i més, ha creat una gran polèmica. També recopila més de cent mil «dislikes» a Youtube.









Diumenge passat, al programa «Viva la Vida» de Telecinco, presentat per Emma García, Sofía Suescun va realitzar la seva primera actuació en directe.





#Muevelo @sofiasuescun Si esque la que no tiene talento no lo tiene, ni por mas autotune que le pongas pic.twitter.com/c88zifXT5M — ????francisco javier???? (@pacosevilla973) 14 de desembre de 2018

Vaya un despropósito musical el single de Sofía Suescun (@sofiasuescun). Bueno, que perfectamente podría ser la Sabater o la Pelopony, porque menudo el auto-tune. No es ella. Y ni con esas suena bien. #Muévelo — Jc. Sauras (@jcsauras) 14 de desembre de 2018

Ufffff. Menuda mierda de letra, de videoclip y de voz. Quieres estar en todas partes y la música no es lo tuyo. Me he tirado todo el rato mirando cuánto quedaba para que terminase...lo siento, pero no me ha gustado NADA @sofiasuescun. #Muevelo ?? — Miriam Nicoletta (@miriamniki89) 14 de desembre de 2018

El videoclip des que va ser publicat ja suma una gran quantitat de crítiques i «dislikes».