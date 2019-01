« Com escrius la X ?», l'últim debat global a Twitter

"Com escrius la lletra «X»?. Amb aquesta innocent pregunta, una usuària de Twitter ha obert un d'aquests debats que de tant en tant es fan populars en internet, en el qual la diversitat d'opcions i d'opinions ha fet que encara es continuï parlant daixò.

Al costat de l'esmentat tuit, una fotografia amb vuit possibles combinacions d'escriure la lletra '«x» que ha generat més de 17,5 mil retuits, gairebé 70.000 'm'agrada' i -atenció- 29.000 respostes.

Entre les opcions possibles, la línia de colors indica el primer traç, mentre que la negra, el segon. Les fletxes fan referència a la direcció.

Per a qui redacta aquest article no hi ha dubte, l'opció número 7 és com ella està acostumada a escriure-la. «Però és que hi ha una altra forma d'escriure-la?» és la resposta més compartida en la publicació.

Segons la pròpia tuitera, la 7 al costat de la 8 es troben entre les opcions més populars als Estats Units, i la 5 i la 6 al Regne Unit, «probablement per com ens ensenyen» a escriure-la.

Si bé és cert que a tots en la nostra etapa escolar ens ensenyen d'una determinada manera a escriure les lletres, amb el pas del temps cadascun de nosaltres anem adaptant l'escriptura a la nostra personalitat. I, en general, això passa amb moltes de les coses apreses que realitzem de forma automàtica, com, per exemple, posar-se uns pantalons, lligar-se unes sabates o agafar un llapis.