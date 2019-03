Un barceloní busca un mòbil amb fotos de la seva filla, que va morir amb 4 anys

La història ha commogut a Twitter, i no és per menys. Un home de Barcelona ha penjat diversos cartells per la ciutat demanant ajuda per a recuperar el seu telèfon mòbil. El motiu és que en aquest terminal té les fotos dels últims nou mesos de vida de la seva filla, que va morir quan tenia només quatre anys.



L'afectat explica que "la còpia de seguretat no va funcionar: del disgust no puc menjar, ni dormir, només tinc ganes de plorar" i que el valor del mòbil és totalment sentimental, de manera que si el que l'hi retorna l'ha robat o l'ha comprat sabent que era robat és una cosa que no li importa, és més, assegura que no farà preguntes al respecte.



A més ofereix una recompensa de 500 euros pel mòbil si encara conté les fotografies i "en cas que estigui resetejat també m'interessa perquè hi ha possibilitat de recuperar les fotos (en aquest cas pagament 400 euros i 100 més en recuperar les fotos)".



Una usuària de Twitter va veure el cartell pels carrers de la ciutat i, commoguda, va decidir compartir-ho en l'esmentada xarxa social per així ajudar en la seva recerca. La imatge s'ha difós més de 30.000 vegades, encara que lamentablement el mòbil segueix sense aparèixer.





No soy de Barcelona pero si alguien es de ahi que difunda esto me ha partido el corazon pic.twitter.com/qTAiuarrsp — gatubela (@gatubelahoe) 13 de marzo de 2019