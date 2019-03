Xifren l'extinció massiva de tots els amfibis del planeta

Un equip internacional en el qual participa el Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC) ha comprovat que la quitridriomicosis, malaltia que causa el fong Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), afecta almenys a 501 espècies d'amfibis, de les quals ha portat a l'extinció de 90, en més de 60 països del món. L'article que apareix publicat avui en la revista Science, confirma que aquest fong quitridio és l'espècie invasora més destructiva que es coneix, ja que ha provocat la major pèrdua de biodiversitat associada a una malaltia en la història del planeta. Fins avui, Sud-amèrica i Austràlia són les regions més afectades.

L'article, liderat per la Universitat Nacional d'Austràlia, recopila la informació de la qual es disposa de la malaltia i posa l'accent en la necessitat de regular tant el comerç internacional d'espècies com la bioseguretat a les fronteres, ja que han identificat moltes espècies que corren un alt risc de desaparèixer en les pròximes dues dècades. "Hem perdut algunes espècies realment sorprenents, conèixer quines espècies estan en risc pot ajudar a dirigir la recerca futura per a desenvolupar accions de conservació" explica Ben Scheele, investigador de la universitat australiana. "Els éssers humans estem movent animals i plantes per tot el món, provocant així la presència de patògens potencialment perillosos en àrees noves. La globalització i el comerç d'espècies silvestres són les principals causes que permeten que es mantingui la propagació d'aquesta pandèmia mundial"