Un elefant mata un caçador furtiu a Sud-àfrica i els lleons devoren el seu cos

Un caçador furtiu que presumptament estava caçant rinoceronts al parc Kruger de Sud-àfrica ha mort aquesta setmana presumiblement per l'acció d'un elefant i les seves restes van ser posteriorment devorades per lleons, abans de ser recuperats pels guàrdies del parc.



Parcs Nacionals Sud-africans ha publicat un comunicat en què explica que la família de la víctima va ser informada del que ha passat per companys del mort que li van explicar que "el va matar un elefant" dimarts passat.



Va ser aleshores que la família va informar la policia. Diversos agents van formar un grup de recerca, tot i que no va ser fins dijous al matí quan van trobar les restes gràcies a la informació dels còmplices de la víctima, detinguts dimecres.



"Els indicis apunten que una manada de lleons va devorar les restes deixant només la calavera i un parell de pantalons", explica Parcs Nacionals Sud-africans.





#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh