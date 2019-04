Així és L'abecedari del diable: el joc sàdic que imposa als nens una ferida per cada lletra

El repte conegut com "L'abecedari del diable" té unes regles sàdiques: un nen ha de recitar l'abecedari i dir una paraula que comenci amb cada lletra, mentre un altre li grata la part superior de les mans amb les ungles. De la "a" a la "z", cada vegada més ràpid i cada vegada més fort. Hi ha una altra versió autoflagelant i amb altres objectes, fins i tot tisores. Produeix unes ferides doloroses, d'entre tres i cinc centímetres, que triguen dies a cicatritzar i poden generar complicacions. L'Associació Contra l'Assetjament Escolar (ACAE) demana a docents, pares i mares que estiguin atents per detectar aquestes marques.

Va passar a Mieres, fa uns dies. Una mare, que prefereix no revelar la seva identitat, va veure que el seu fill de vuit anys tenia dues ferides al dors de les mans. Ferides en carn viva. El petit va confessar que se les havia fet "jugant a l'abecedari". Una amiga d'aquesta dona va denunciar el que havia passat a Facebook a través d'un escrit de caràcter públic, al qual podien accedir tots els usuaris, i que ja ha estat eliminat. Va il·lustrar la publicació amb la foto de les mans del petit i va assegurar que havia "més nens afectats".

L'Associació Contra l'Assetjament Escolar es va posar en contacte amb l'autora, segons va explicar la presidenta de l'entitat, Encarna García. "Aquest nen és un alumne d'un centre concertat de Mieres en què s'han donat més casos. No volem generar alarma, ens hem posat en contacte amb l'escola i estem treballant en coordinació amb la Policia Nacional", ha assenyalat García. La presidenta de l'Associació Contra l'Assetjament afirma que les regles d'aquest "joc" segueixen un patró de maltractament: hi ha un nen o una nena que és "líder" i que tria a les "víctimes", que han de passar pel "ritual de l'abecedari "per entrar a formar part d'un club".

El col·legi en què s'ha detectat aquest cas concret ha activat el seu protocol d'actuació. Encara que, expliquen des de la direcció, "els fets no van tenir lloc a les instal·lacions del centre, sinó al parc durant el cap de setmana". Els responsables del col·legi han mantingut reunions amb les famílies dels petits i també amb els alumnes que van participar en aquestes pràctica, per frenar la seva popularització a través de la vida educativa i buscant la seva sensibilització per evitar aquests comportaments fora de l'escola.

L'Associació Contra l'Assetjament Escolar considera que la "prevenció" és el pas principal per evitar aquests conflictes. Demana la creació de programes que motivin els escolars i potenciïn les relacions entre iguals. Si les lesions es produeixen, l'entitat recomana actuar amb rotunditat: "Cal portar els nens al centre de salut i, d'aquí, a la Comissaria per denunciar el que ha passat. No tenim la certesa que els nens accedeixin a practicar aquest repte "sense coaccions i cal obrir investigacions tant dins com fora dels centres escolars", va afirmar Encarna García.

No tots els pares reaccionen amb la mateixa rotunditat. Segons García, "hi ha pares que han respost a aquest cas assegurant que són coses de nens, però nosaltres creiem que hi ha un fons més complicat en aquest tipus de pràctiques i que poden ser la llavor o un símptoma dels casos de bullying". A més, a nivell físic, les ferides poden tenir complicacions. Especialment, entre els nens i nenes que pateixen diabetis o altres malalties que dificulten la cicatrització. És per això que fan una crida a vigilar les lesions, "que els nens solen intentar ocultar als adults per evitar preguntes i acusar els seus amics". Una altra varietat del joc de "L'abecedari del diable" consisteix a causar les ferides al costat.