Per què aquesta imatge s'ha fet viral a Twitter?

Són molts els fills que decideixen embarcar-se en la mateixa carrera que els seus pares. La passió per una feina en algunes ocasions salta de generació en generació. El que menys s'imaginava Kelly Rexon, una jove pilot, és el que passaria en un vol de la companyia nord-americana Delta Air Lines la setmana passada tripulat per ella i la seva mare, Wendy Rexon.



Per a elles seria un aterratge més, però es va convertir en el dia en què la seva història es va fer viral després d'una fotografia realitzada a les dues assegudes a la cabina de comandament. Va ser gràcies al tuit publicat pel passatger John R. Watret en aterrar: "Acabem de volar de LAX (aeroport de Los Angeles) a ATL (Atlanta) a bord d'un Delta pilotat per aquesta tripulació de mare-filla. Un gran vol, inspirador per a les joves", va escriure.





Als pocs minuts de la publicació, el tuit va rebre més de 40.000 likes i va ser retuitejat milers de vegades. "Em va semblar increïble, va ser una sorpresa.", va assegurar Watret, rector del Campus de la Universitat Aeronàutica Embry-Riddle de Florida, al New York Post.Després de la publicació de la fotografia s'ha fet pública la notícia que el pare de la comandant especialitzada, Wendy Rexon, igual que el seu marit i la seva segona filla, Kate, treballen també en el sector de l'aviació.Segons l'Associació de Pilots de Línia Aèria Internacional,La desigualtat continua sent un factor determinant per a molts oficis i aquests gestos permeten donar visibilitat a tot tipus de professions.