La carta viral del pare d'una nena amb Síndrome de Down

El còmic David Suárez va publicar fa uns dies al seu perfil de Twitter una polèmica frase: "L'altre dia em van fer la millor mamada de la meva vida. El secret va ser que la noia va fer servir moltes baves. Algun avantatge havia de tenir la síndrome de Down". El tuit va rebre una allau de crítiques i ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre els límits de l'humor.





El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

Entre les respostes crítiques a Suárez, s'ha viralitzat la carta oberta que li ha adreçat el pare d'una nena amb síndrome de Down. Diu així:«Et tutejaré, no sigui que en el teu estrat o en el teu codi la consideració del Vostè pugui resultar-te ofensiva i arribis a considerar que vull insultar-te, el que en aquest precís moment no és el meu propòsit.(...)I vaig amb les confidències.La primera, òbviament, té a veure amb la generació excessiva de saliva que, efectivament, està lligada a complicacions neuro-motores en nens amb alguna discapacitat intel·lectual.No m'estenc més en detalls perquè dubto de la meva capacitat per ajustar l'explicació al nivell que presumeixo que requereixes. Sí que t'avanço el final del conte, i és que avui en dia amb afecte i esforç quotidià -generalment de les mares- gairebé s'arriba a la normalització, cosa que resulta molt més difícil d'assolir amb els símptomes propis de l'estupidesa en fase avançada.La segona té a veure amb la vida afectiva i sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual, i en concret amb la de les persones amb Síndrome de Down. Veuràs David, potser et resulta difícil de creure, però el fet de tenir un cromosoma més no els resta ni una mica en la seva capacitat per poder viure una sexualitat plena.És cert que potser cal sembrar amb més paciència en ells aquests valors que tots procurem per als nostres fills, d'entre els quals destaquen el de la dignitat i l'autoestima. Com que ho ignores, t'amplio una miqueta el camp de visió per explicar-te que aquestes persones, un cop consoliden els valors, resulten molt més estables i conseqüents que la mitjana, i per tant menys donats a la possibilitat de mantenir relacions amb persones tan 'sexualment visionàries' i tan 'eloqüents' com tu.David, deixa per fi que me la jugui i et parli de la intel·ligència.Els nostres fills amb Síndrome de Down, presenten un dèficit de capacitat per a l'enteniment abstracte de determinats conceptes (alerta, que no són els únics!) Que els condiciona una transició senzilla entre el concret i el general, em segueixes encara? Un d'ells podria ser la intel·ligència.No obstant això, i no se sap molt bé per quin motiu, aquestes persones estan dotades d'una súper capacitat que els permet viure la praxi de la finalitat última de la intel·ligència humana: aconseguir la felicitat.No els passa el mateix amb l'estupidesa com a concepte, i aquí és on entres tu.Veuràs, hi ha conceptes l'assimilació dels quals els suposa un esforç terrible, de vegades herculi. Repetir i repetir; identificar incansablement una idea amb la seva imatge, etc ... són pràctiques permanents en el seu procés d'aprenentatge que finalment donen fruit i consoliden.De la teva mà em serà molt més senzilla aquesta transició al concret. Gràcies a la teva presència a Twitter, accedir a la visualització de l'estupidesa humana -com a concepte, insisteixo- serà tan fàcil i tan immediat com agafar el mòbil i buscar el teu compte.'Mira filla; això és l'estupidesa. Impredictible en un test d'embaràs, i pràcticament incurable'.Gràcies de nou per la teva generositat, David Suárez».