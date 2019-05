Mor Grumpy Cat, la famosa gata d'Internet

La xarxa està de dol. Grumpy Cat, la gata més famosa d'Internet, ha mort als 7 anys, segons han informat els seus propietaris a través de Twitter. Gumpy, que en català significa rondinaire, era conegut per la seva expressió facial i el seu mal humor, característiques que han donat peu a mil i un memes fets amb la seva imatge.



"Estem de forma inimaginable trencats en anunciar la pèrdua del nostre estimat Gat Grumpy", ha piulat Tabatha Bundesen, amo de l'animal, que també ha explicat que "Grumpy va patir complicacions d'una recent infecció urinària que, per desgràcia, es va fer massa difícil per a ella". La gata va morir "tranquil·lament el matí del dimarts 14 de maig a casa seva".





Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 de mayo de 2019

RIP Grumpy Cat. Some of our favourites. ?? pic.twitter.com/ENW7ywRKB0 — re:act (@_reactmarketing) 17 de mayo de 2019

El nom real de la gata eraquan el germà de Tabatha Bundesen, Bryan, va penjar una foto de l'animal a la web de notícies socials Reddit. La imatge anava acompanyada del subtítol rondinairs.El perfil "The Official Grumpy Cat" a Facebook té més de 8 milions de "M'agrada" i Grumpy s'ha convertit en una icona d'internet. El 2013 va aparèixer a lai també a la portada del New York Magazine. Aquell any també va guanyar el Meme de l'Any de BuzzFeed als Webby Awards i el primer premi d'Or Kitty a la segona edició del Festival de Cinema de Vídeos de Gats a Internet.