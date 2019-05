Un vibrador i un kit de depilació: els regals d'un torneig d'esquaix femení

L'esquaix asturià està alterat pel qual podria ser el pitjor exemple de sexisme en l'esport que es pugui recordar o, si no, un incontestable despropòsit que ja està fent reaccionar al feminisme i l'esport.

En la recent entrega de premis del Campionat d'Astúries d'Esquaix, celebrat a Corvera, els trofeus en la categoria femenina es van fer acompanyar d'uns premis que han aixecat ampolles: un kit de depilació, una llima elèctrica i un estimulador íntim a les guanyadores del campionat. Les jugadores han denunciat públicament el que ha passat i a l'entitat responsable, el Club Esquaix Oviedo, dos dels seus responsables ja han demanat disculpes públiques i han deixat els seus càrrecs a la Federació Asturiana.

El Club Esquaix Oviedo era l'encarregat d'organitzar el campionat i després del xàfec que els està plovent han dirigit un escrit a la Federació Asturiana d'Esquaix en què demana "disculpes a les jugadores signants de la denúncia i lamenta que s'hagin sentit ofeses per els regals lliurats". El citat escrit fa constar que "en cap moment es van fer sobre la base de consideracions sexistes o de qualsevol altre índole i insta la Federació a traslladar les nostres disculpes a les persones afectades o se'ns comuniqui la via correcta per a fer-ho".

El club incideix que la seva postura ha estat sempre la de defensar "la igualtat en l'esport en tots els àmbits i en particular l'esport femení, fonamental per al desenvolupament i continuïtat de l'esquaix a la regió". Per això, és encara més incomprensible el que ha passat.

Des de l'entitat organitzadora s'afirma que donaran més explicacions en uns dies. Però no neguen els fets. "Només podem demanar disculpes, assumir l'error i garantir que en cap moment vam pretendre ofendre ningú. Reconeixem que són obsequis inapropiats, que estan fora de context i que mai s'haurien d'haver lliurat, sobretot l'estimulador elèctric. Ha estat un error de supervisió dels obsequis que s'anaven aconseguint i només ens queda assumir la reponsabilitat", va indicar un dels directius d'Esquaix Oviedo que ha dimitit com a vocal de la Federació asturiana.