VÍDEO | L'inesperat i divertit gest de Fisher al president en plena celebració pel play-off

Després de classificar-se pel play-off a Saragossa (tot i la derrota), el vestidor del Baxi Manresa va ser una autèntica festa. Fins i tot el president del club, Josep Sàez, va baixar a felicitar la plantilla.



En aquests instants, Corey Fisher no va desaprofitar l'oportunitat per fer-li el gest dels diners amb la mà a Sàez, qui sap si per demanar-li un augment després d'aquest èxit, tot i haver estat lesionat en el darrer tram de la temporada. El mateix Fisher, Lalanne i Sakho han comentat la publicació a Instagram rient de l'escena.