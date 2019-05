Una piulada de Josep Huguet acaba en una picabaralla entre els advocats de Puigdemont i Junqueras

L'exconseller republicà Josep Huguet acostuma a estar al centre de totes les converses de Twitter que tenen a veure amb el Procés i en les darreres hores, s'ha convertit en l'origen d'una picabaralla a la xarxa social entre els advocats de Puigdemont i Junqueras. El motiu, una piulada del manresà sobre la sentència del TEDH.



L'enganxada va sorgir quan Huguet va escriure que després de la resolució del tribunal d'Estrasburg "això de la via jurídica europea no serà un camí de roses com vaticinaven alguns advocats que han acabat fent de polítics".





Després de lo del TEDH, això de la via jurídica europea no serà un camí de roses com vaticinaven advocats aue han acabat fent de polítics. — Josep Huguet (@Josep_Huguet) May 28, 2019

La resposta de Van den Eynde, en ple judici

, va contestar pocs minuts després: "Potser hauries de preguntar-te qui va fer aquest recurs perquè el(Tribunal de Justícia de la UE) són llocs molt tècnics als quals cal arribar-hi amb els deures fets i els pantalons al seu lloc".Davant d'aquest comentari,es va sentir al·ludit, perquè és la seva signatura la que apareixia en el recurs dels 76 diputats del Parlament que va donar origen a la resolució d'Estrasburg, i va respondre el tuit dementre tenia lloc la sessió de tarda del judici del procés."Com bé saps, el representant dels demandants no és necessàriament el redactor. Demanda que, per cert, no hagués redactat jo en anglès, però la lletrada que se'n va encarregar va fer els deures tan bé com va poder", va aclarir el responsable de la defensa de Junqueras.Amb aquesta resposta,no es va fer esperar i, citant un altre cop el comentari de l'exconseller Huguet que havia donat lloc a la discussió, va explicar que ni ell ni "qui apareix en la resolució", és a dir,, no havien redactat el recurs que ha presentat al TEDH.