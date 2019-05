WorldWarBot: la Guerra Mundial que està guanyant Espanya i que ha revolucionat Twitter

Com seria la Tercera Guerra Mundial? Això és el que intenta descobrir el simulador WorldWarBot, que s'ha convertit en una autèntica revolució a Twitter, bàsicament per a la comunitat espanyola de la xarxa social. Els moviments també es poden seguir en directe aquí.



Com funciona WorldWarBot?

Per què s'ha convertit WorldWarBot en un fenomen de masses?

CivilWarBot: l'èxit 'provoca' una Guerra Civil

Primera semana de enero, año 2020, Madrid ha conquistado la provincia de Toledo.

Toledo ha sido dearrotada.

51 provincias restantes. pic.twitter.com/490ikoJqZA — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 30 de maig de 2019

La mecànica és molt senzilla: cada hora (a i 15) el compte de Twitter publica una piulada explicant una nova invasió en el marc de la guerra. Ara mateix,(que ja acumula pràcticament tota Europa i Àfrica)(Amèrica) són les dues principals potències que es disputen l'hegemonia mundial, encara que queden. Tot apunta que els moviments són totalment aleatoris.Si bé la guerra va iniciar-se el 26 d'abril, fins un mes més tard no ha començat a tenir repercussió (ja suma uns 100.000 seguidors). Ha estat els darrers dies quan la comunitat espanyola s'ha enganxat al simulador. I no només perquè sigui un dels països que més terreny ha guanyat, sinó per la interacció que ha generat.Així, cada nova piulada és un festival d'imatges, vídeos i comentaris irònics que han guanyat més protagonisme que la pròpia història bèl·lica.Davant la gran resposta dels usuaris de Twitter espanyols, el simulador ha llançat un nou compte dedicat a recrear, en la qual totes les províncies es disputen el territori.