Els accidents més inversemblants que han tingut lloc a Manresa

Que un cotxe es desfreni i acabi encastat en un lloc impensable o que un conductor es despisti i baixi amb el vehicle per on no toca passa poc, però passa. Aquest divendres, un turisme desfrenat ha caigut per les escales de la plaça Onze de Setembre de Manresa, però d'exemples n'hi ha més. Aquests en són alguns:

Amb l'establiment AKI acabat d'instal·lar als Trullos de Manresa, els seus clients i treballadors es van endur un bon ensurt. Un conductor no va veure des del carrer les escales de vianants i, confonent-les amb l'entrada real del pàrquing, hi va caure de ple. El vehicle, un Audi A4, va haver de ser rescat per una grua, i el seu conductor no va resultar ferit. Això va passar l'octubre del 2009 i arran del cas es van instal·lar mesures de protecció en aquest indret.

El cotxe, tal com va quedar. Foto: Arxiu Particular

L'any passat, els retocs al camí de la Gravera van comportar alguns maldecaps als conductors que circulaven per la zona. Un d'ells va quedar amb el seu vehicle mig penjat sobre el canal de regadiu que hi ha al passatge de Padró, a la cruïlla amb l'avinguda de Tudela.

Imatge del cotxe que ha quedat penjat sobre el regadiu quan intentava girar a la dreta cap al passatge de Padró A. R.

Un descuit d'un conductor va generar una altra situació força insòlita. Un cotxe va entrar equivocadament a una rampa de vianants i, després de recórrer-ne un tros, va acabar caient per unes escales, on va quedar encallat. Una grua va haver de retirar el vehicle de l'indret. La incidència va tenir lloc el 2016, en una rampa de vianants que connecta el carrer Navarra (a la part superior) amb el carrer Dibuixant Joan Vilanova, a la part inferior, a prop de la confluència amb el carrer Miquel Martí i Pol.

El cotxe encallat a les escales. Twitter/B. Sorinas

Aquell mateix any, però a Sallent, un cotxe es va precipitar al tram d'escales que connecta el pàrquing de la plaça de Santa Maria amb el carrer de l'escola Vedruna. La incidència va ser a causa d'una confusió del conductor, que tenia la intenció de dirigir el cotxe a l'entrada de l'aparcament. Una grua va retirar el vehicle.

Un cotxe cau per unes escales a Sallent. Foto: Ràdio Sallent

I a Moià, un cotxe que estava aparcat al carrer de Sant Josep es va desfrenar i, després de recórrer uns deu metres enrere, va acabar caient per unes escales. El vehicle es va aturar quan va picar contra la façana de la biblioteca municipal, que no va resultar amb danys. El turisme sí que va tenir desperfectes lleus com a conseqüència de l'impacte.

El vehicle després de topar amb la paret de la biblioteca. Arxiu particular

I tornant a Manresa, aquest divendres, un cotxe ha baixat el primer tram d'escales de la plaça Onze de Setembre amb el cul enrere i amb la part posterior del cotxe ha trencat la barana de pedra. El cotxe ha fet caure parts de la barana de pedra a la vorera de la plaça, on no hi passava ningú en aquell moment. La mateixa barana podria haver estat el fre perquè el vehicle no acabés estimbat al nivell inferior de les escales.