Vespa asiàtica: En estat crític un jove de 32 anys per una picada

Miguel Álvarez, veí de Sant Tirso d'Abres de 32 anys, es troba en estat crític a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) després de patir dimarts passat una picada de vespa asiàtica mentre netejava una finca de la seva propietat situada al nucli urbà de l'esmentada localitat asturiana. Es dóna la particularitat que el jove, camioner de professió, és al·lèrgic a les vespes.

Segons el relat veïnal, el jove, casat i amb una filla de curta edat, es va acostar a treballar en una finca en la qual volia ficar als seus cavalls, ja que és molt aficionat a aquests animals. Va sentir la fiblada de l'insecte i immediatament va trucar als seus familiars perquè li apropessin la medicació necessària. No era la primera vegada que li picava una vespa, però abans sempre havia reaccionat bé a l'adrenalina. No obstant això, en aquest cas, potser per tractar-se d'una vespa asiàtica, no va funcionar i es va desplomar.

Els professionals mèdics del centre de salut van intervenir amb rapidesa i, després de practicar-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar van aconseguir recuperar les constants vitals del jove, que va ser traslladat d'urgència en una UVI mòbil a l'hospital d'Oviedo. Al tancament de l'edició, l'home estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) en estat crític i a l'espera de la seva evolució.

"És una fatalitat", comentava ahir un conegut de l'afectat, que va destacar la feina dels professionals mèdics del centre de salut local, que van aconseguir salvar-li la vida en un primer moment. "Són tots molt coneguts aquí i no es parla d'una altra cosa", va afegir un altre dels veïns consultats.

"S'ha de tenir molta cura amb les estassades", ha indicat Marí Fernández. que regenta una empresa dedicada a la lluita contra aquesta espècie invasora. Explica que els insectes en aquesta època de l'any estan passant dels nius primaris als secundaris i és molt fàcil trobar exemplars arran de terra, "en forats o talussos". Afegeix que aquesta fase és "molt complicada" perquè, "ja de per si, estan alterades", però la cosa es complica quan detecten vibracions de maquinària, com és el cas de les desbrossadores. "Els molesten molt i s'alteren", adverteix aquest expert.

Fernández explica que les picades d'aquests animals són més perilloses que les de les vespes convencionals doncs, "en tenir més grandària, t'injecten més quantitat de verí". En aquest sentit, indica que cada setmana té notícies d'alguna picada, encara que a Astúries no hi ha constància fins al moment de morts per aquest motiu.

En canvi, a la veïna Galícia ja s'han registrat diverses morts per picades de vespa asiàtica i, en tots els casos, es tractava de persones que es trobaven treballant en les seves finques. En aquest sentit, Fernández indica que el millor és "caminar amb molt de compte", especialment en el cas dels al·lèrgics. I afegeix que també és fàcil trobar-les en arbres fruiters. "El millor és donar una ullada primer perquè per on estan és fàcil veure-les volant primer", apunta.