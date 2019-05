VÍDEO | «Venturix» i «Titotix» acullen els cupaires derrotats a la irreductible aldea de Berga

Els resultats de la CUP en les passades eleccions municipals van ser objecte de burla en un divertit gag del programa d'humor Polònia de TV3.

La formació anticapitalista no va obtenir els resultats esperats arreu de Catalunya, però a Berga, Montse Venturós i la CUP van revalidar l'alcaldia i van veure augmentat el seu poder derrotant clarament als seus rivals polítics.

Per il·lustrar a aquesta situació, el programa de TV3 va equiparar la ciutat de Berga amb el petit poblet gal d'Astèrix i Obèlix, que lluiten aferrissadament contra el control de la tot poderosa Roma. El Polònia defineix la capital berguedana com «una aldea poblada per irreductibles antisistema que resisteixen la desfeta».

En el gag apareix l'alcaldessa de Berga «Venturix», interpretant el paper d'Astèrix, i al seu costat hi ha l'exregidor cupaire "Titot" o "Titotix", que graciosament representa al conegut personatge del còmic Obèlix.

Els representants de la CUP a Barcelona, amb Anna Saliente al capdavant, abandonen la gran ciutat després de la desfeta electoral i es refugien a la petita però irreductible aldea de Berga.

Allí es troben amb la resta de membres de la formació, com Eulàlia Reguant, que fa el paper de druida, i David Fernández.