L'emotiu missatge d'un avi de Masquefa al seu net després de patir un ictus

"Mario, t'estimem molt. Perdona la lletra que tinc". Aquest és el missatge que Francisco Moreno, un ancià de Masquefa, va enviar per escrit al seu net malgrat les dificultats amb què compta després de patir un ictus i no poder utilitzar la mà dreta. El missatge, escrit en blau i en un foli, s'ha fet viral en pocs dies gràcies a una publicació a Twitter on milers d'internautes mostren el seu suport i expliquen les seves experiències similars.



La nota va ser compartida pel seu fill, Andreu Moreno, i segons indica a Europa Press, tot i que el missatge no és actual ja que el va escriure aproximadament fa dos anys, va decidir compartir ara aquest sentiment, perquè "hi ha molta gent amb familiars en aquest estat" i li va semblar "bonic" fer-li aquest homenatge al seu pare, que va fer un esforç amb la mà esquerra. Segons apunta, encara que el seu pare va estar durant un any enviant al seu net un sobre amb diners, "aquesta va ser l'única nota escrita que li va adjuntar".





Mi padre, con medio cuerpo paralizado por un ictus, le envía de vez en cuando dinero a mi hijo por carta. Una vez le adjuntó esto. Mi padre sigue enseñándome cosas sobre el amor incondicional. pic.twitter.com/BFEqLirCa8 — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de maig de 2019

Francisco Moreno va patir un ictus en l'any 2014 i en l'actualitat camina amb moltíssima dificultat, fins i tot de vegades fa servir. Segons indica el seu fill, la distància que el separa del seu pare és de tot just 25 quilòmetres,, però arran de l'ictus les visites són molt complexes per al seu pare, que acostumava a visitar-los en cotxe sovint.Encara que en els últims 20 anys ha augmentat un 25% el nombre de casos d'ictus entre les persones de 20 a 64 anys, segons informa la Societat Espanyola de Neurologia (SEN),dels factors de risc i un estil de vida saludable.