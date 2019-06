El meteoròleg Joey Krastel (a Twitter, @NimbusStorms) és famós a internet per perseguir tempestes i tornados, però aquesta vegada no ha provocat retweets ni 'likes' a través d'alguna de les seves espectaculars tempestes: El tuiter va decidir demanar matrimoni al seu nòvio de la manera més original i personal que se li va poder ocórrer; al davant d'un gran tornado.





The 2 loves of my life pic.twitter.com/Cv4eviechZ