Un polític indi trenca a plorar quan veu que només ha rebut 5 vots i a la seva família són 9

El candidat indi a les eleccions locals a Panjab, Neetu Shuttern Wala, va trencar a plorar durant una entrevista en directe després de conèixer els resultats electorals. Només havia obtingut cinc vots, però el pitjor no era aquest miserable resultat. La tristesa del polític era més profunda perquè els membres de la seva família sumaven nou.

Wala no va poder fingir davant les càmeres de televisió local i es va posar a plorar pensant que els seus familiars li havien fallat i havien optat per un altre candidat tot i haver-li "jurat" que havien votat per ell. L'home, pres del disgust, va dir que "mai més" tornaria a presentar-se a uns comicis i titllava els seus familiars de "lladres".

Afortunadament, els resultats que Wala creia que eren oficials no ho eren. Finalment, el candidat va rebre 856 vots, segons l'Indian Express, que representaven el 0,08% del total dels vots; moltíssim més que les 5 paperetes que va creure tenir.