Katy Perry es vesteix d'hamburguesa per firmar la pau amb Taylor Swift

Després de tres anys d'estira-i-arronsa, Katy Perry i Taylor Swift han signat la pau entre elles. Recordem que, les dues cantants de pop es van enfadar quan Swift, a mitja gira del disc Red, va perdre diversos ballarins suposadament per culpa de Katy Perry (tot i que la cantant de Firework va aclarir que ella va dir els ballarins que havien d'avisar l'organització amb antelació per temes del contracte, i que, no els va robar a Taylor com es va dir en principi).

Les excuses no van servir per calmar la veu de Shake it off, convençuda que Perry li volia sabotejar la gira. I a partir de llavors, les dues cantants van decidir prendre camins separats. I semblava que no, però va anar a pitjor quan Katy Perry va començar a sortir amb John Mayer, exnòvio de Swift.

Les dues dives del pop han decidit finalment llimar les diferències amb unes galetes que Perry va preparar, on va escriure aquest missatge: "Pau a la fi (Peace at last)" i les va penjar a les xarxes tot etiquetant Swift. Les dues amigues sembla que s'han perdonat i mostra d'això és que ambdues apareixen al mateix videoclip.

Taylor Swift va presentar la setmana passada la cançó You need to calm down, on parla sobre l'homofòbia i els haters d'Internet. El que ningú s'esperava era que Katy Perry sortís també al videoclip, vestida d'hamburguesa com en la gala dels MET, mentre Taylor s'uneix a ella amb un vestit de patates fregides i es fonen en una abraçada. Per tant, amb aquesta reconciliació, les dues dives del pop recullen tots els dards que s'han llaçat.

Altres famosos que participen al videoclip són Ryan Reynolds, RuPaul, Ellen Degeneres i Todrick Hall.