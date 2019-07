Així ha canviat el noi del «pim, pam, toma lacasitos», 10 anys després

El programa 'Callejeros' va deixar moments memorables en la història de la televisió. Un d'ells va ser el del noi del "pim, pam, toma lacasitos". Un jove que, a la sortida d'una discoteca i davant les càmeres, va donar-ho tot per l'audiència. Ares, així és com es diu el noi, es trobava de festa amb els seus amics, quan va veure com les càmeres de televisió es dirigien cap a ell. "Vam agafar un pet i a la sortida de la discoteca ens estaven esperant". I va ser en aquell moment quan les càmeres de Cuatro van captar l'Ares sometent-ses a un control d'alcoholèmia per part de la Guàrdia Civil. Incapaç d'encertar amb la boca el filtre de l'alcoholímetre, el jove va pronunciar a continuació algunes de les frases més recordades d l programa. A més del "pim, pam, toma lacasitos", el noi també va cridar "viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley".

Avui, deu anys després d'aquella gravació, Ares reapareix a la televisió en una campanya de conscienciació de trànsit de Michelin. La companyia ha contactat amb el jove, que assegura que si tornés enrere "no tornaria a fer" aquella escena ja que, "fer-se famós per anar borratxo", diu, "no és agradable".

Actualment, Ares promet que és un home responsable al volant i assegura que "si abans portava cubates a la zona per posar gots del cotxe, ara hi porto una ampolla d'aigua".