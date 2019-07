L'últim vídeo dels muntanyencs morts al Nanda Devi

Els serveis de rescat de l'Índia van recuperar a finals de juny els cadàvers de set muntanyencs a l'Himàlaia i van suspendre la recerca d'un vuitè alpinista, que havien desaparegut des del 24 de maig. El grup formava part d'un equip internacional d'escaladors integrat per quatre britànics, dos nord-americans, un australià i un indi que intentava arribar a un pic no coronat de la muntanya Nanda Devi, de 7.817 metres d'altura. Els muntanyencs van ser sorpresos per una allau.



A més dels cossos, l'equip de rescat també va trobar una càmera Go Pro que va gravar l'últim vídeo en què es veu els escaladors amb vida. El tall mostra dos moments de l'ascensió a la segona muntanya més alta del país asiàtic. El primer, va ser gravat mentre es feia de dia, i el segon, mentre els alpinistes ascendien lentament.





Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y