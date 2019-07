El videoclip d'Ed Sheeran rodat a Lleida triomfa a la xarxa

Una part del darrer videoclip publicat pel cantant britànic Ed Sheeran es va enregistrar a l'aeroport de Lleida-Alguaire i ja supera els 25 milions de visualitzacions a la plataforma Youtube. 'Beautiful People' es va gravar el 17 de juny i el rodatge va durar tot un dia amb un equip de gravació i producció de 90 persones, sense la presència del cantant i compositor, ja que els protagonistes del vídeo són dos actors. Les instal·lacions lleidatanes surten els 30 primers segons del videoclip que té una durada de 3 minuts i 48 segons. Es veu la plataforma on aparquen els avions, l'àrea de facturació i l'accés a la terminal des de la carretera tot i que la inscripció 'Aeroport Lleida Alguaire' està substituïda per una que hi posa 'West Terminal'.

El videoclip es va penjar el 28 de juny a la xarxa i promociona el nou àlbum del britànic, 'Nº6 Collaborations Project' que sortirà a la venda el dia 12 de juliol. En aquest disc Sheeran col·labora amb altres artistes i en el cas de 'Beautiful People' l'acompanya el nord-americà Khalid. Altres artistes que participen amb Sheeran al disc són Bruno Mars, Justin Bieber, Camila Cabello, 50 Cent i Eminem.

No és la primera vegada que l'aeroport de Lleida-Alguaire és l'escenari de gravacions diverses. Al 2015 el cantant i compositor balear Joan Miquel Oliver hi va gravar 'Flors de Cactus'. Així mateix, altres empreses com BMW, Braun GmbH i Easyjet també han gravat anuncis a l'aeroport.