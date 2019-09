Bartomeu denuncia un conegut youtuber per dir-li Nobita

"M'ha denunciat el president del Barça". Així es titula l'últim vídeo de Raúl Álvarez, un conegut youtuber que en aquesta xarxa es coneix com a AuronPlay i que compta amb prop de 18 milions de subscriptors. El youtuber explica que el 2017, quan Neymar va marxar del Barcelona al PSG, va començar fer bromes, sobretot a Twitter, fent comentaris sobre el davanter i també sobre el president del Barça.

'Neymar, cabró', 'Neymar, m'has fotut la vida', 'Bartomeu, dimissió', 'Nobita, anem a per tu' són algunes de les frases que va publicar. Afegeix que Nobita és una forma de cridar a Bartomeu perquè s'assembla al popular personatge Nobita de, la sèrie d'animació Doraemon. "Tot això era broma. Jo sóc del Barça, però que un jugador marxi del club no em treu la son", explica.

Al president del Barcelona no li va agradar la broma. El va acabar denunciant amb l'argument "que durant el mes d'agost i en el marc de les notícies sobre la possible marxa del jugador de Barcelona Neymar, el senyor Álvarez es va dedicar, especialment del seu canal de Twitter Auronplay, a proferir tota mena de comentaris en contra del Futbol Club Barcelona, el mateix jugador i de rebot el president de l'entitat, el senyor Bartomeu".

"El to de la cadena de tuits va anar en augment fins al punt que en resposta a una informació publicada pel FC Barcelona en el seu compte oficial de twitter on es llegien unes declarcions del seu president en referència a l'assumpte de la possible marxa de Neymar Jr . del club, que deia cap jugador pot estar per sobre del club", el youtuber va respondre "Nobita, anem a per tu". Cal notar que "Nobita" és com es refereixen de manera despectiva per dirigir-se al president de l'entitat blaugrana" , continua l'escrit de l'advocat de Bartomeu. La denúncia, que incloïa captures de pantalla dels tuits que van molestar a Barcelona i a Bartomeu, va ser rebutjada pel jutge.