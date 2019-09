La imatge que explica el dur dia a dia del càncer infantil

"Els meus dos fills, de 15 mesos de diferència, van passar de jugar a l'escola i a casa junts a seure junts a una sala d'hospital freda (...) Vòmits entre sessions de joc. Despertar-se per vomitar. Estar al costat del seu germà i fregar-li l'esquena mentre vomita. Passar de 13 quilos a només nou. Això és el càncer infantil". És només una petita part de l'escrit que Kaitlyn Burge, una mare nord-americana, ha compartit a les xarxes socials amb una fotografia on es veu un nen acabant de vomitar mentre la seva germana l'ajuda.

La mare va fer aquesta foto del seu fill Beckett, de només quatre anys, al gener i explica que representa un "dia típic en la vida" per al seu fill. Beckett pren una píndola de quimioteràpia totes les nits, i cada mes fa viatges a una clínica on rep quimioteràpia, i amb la quimio arriben els vòmits.

Si tot va bé, l'estiu de 2021 haurà completat el tractament. I per al petit, la seva germana gran, Abrey, de cinc anys, fa mesos que està al seu costat i l'acompanya a tot arreu. "Al principi, no entenia per què el seu germà petit, abans tan juganer, dormia tot el temps, no podia caminar sol o faltava a l'escola", explica la mare.