VÍDEO | La salvatge «novatada» que ha costat l'expulsió a dos alumnes universitaris

La Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha informat que dos estudiants han estat expulsats durant 15 dies del col·legi on resideixen i que se'ls ha obert un expedient per participar en una 'novatada' que va ser gravada en vídeo i s'ha fet viral.



Al vídeo s'aprecia com un estudiant li clava un fort cop a la cara a una alumna a l'interior d'una sala davant la mirada d'altres estudiants, en el que sembla ser un ritu iniciàtic a què se sotmet als nous residents que s'incorporen al col·legi major en l'inici de curs.





Cómo que una novatada, pero QUÉ COJONES!!!!!?? pic.twitter.com/xVTM2KmaMu — Liz (@LizSherman__) September 12, 2019

Segons fonts de la UCM, els expulsats són l'estudiant que dóna el cop i l'alumna que rep la bufetada, mentre altres residents els gravaven en un vídeo que, segons publiquen diversos mitjans de comunicació, hauria estat gravat en el col·legi major Diego de Covarrubias , dependent de la Complutense.La sanció es coneix després que l'Ajuntament de Madrid, la Universitat i la Policia Municipal presentessin ahir la campanya "Digues no a les novatades", que pretén frenar aquestes pràctiques.