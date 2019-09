«Street Mission» de PortAventura, guardonada com la nova millor atracció d'Europa

PortAventura World ha rebut dos guardons als European Star Award 2019, els premis atorgats pel grup de comunicació Kirmes and Park International. Segons informa la companyia, 'Street Mission' ha rebut el guardó de la millor nova atracció d'Europa i 'Shambhala' de la millor muntanya russa d'acer del continent. 'Street Mission' ofereix una aventura interactiva a l'àrea temàtica de Barri Sèsam en què els visitants han d'ajudar el detectiu Coco a resoldre una missió secreta. Per això, s'embarquen en unes vagonetes amb forma de taxi i circulen per un recorregut d'experiències en tres dimensions, que compta amb nombrosos 'animatronics' i tecnologia 'videomaping' en 3D.

Amb uns 'joysticks' com a eina, els sis passatgers de cada cotxe competeixen entre ells per veure qui és capaç de caçar més galetes. 'Street Mission', la primera atracció de tipus 'dark ride' del complex, va suposar una inversió de 15 MEUR

Per la seva banda, 'Shambhala' és la mutanya russa més alta i amb la caiguda més llarg del parc, i es troba dins el grup de les 'hypercoaster' –atraccions que es caracteritzen per una gran mida i alçada. A més, assoleix una velocitat màxima de 135 quilòmetres per hora.

Els premis European Star Award són un dels guardons més importants en el sector dels parcs temàtics i de l'entreteniment familiar arreu d'Europa.