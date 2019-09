Un matrimoni que «ho va perdre tot» en les inundacions a Múrcia guanya 9.000 euros a 'El Hormiguero'

Feia dies que el popular programa El Hormiguero d'Antena 3 buscava el propietari d'un bitllet de 10 euros que va posar en circulació amb un número de sèrie determinat. En no trobar-lo va decidir fer una trucada a l'atzar per repartir un important premi, que va arribar a 9.000 euros. Per guanyar-los, només calia respondre correctament una pregunta. Després de diversos intents, van trucar a casa d'un municipi murcià. En un primer intent, l'home desconeixia la mecànica del concurs i va errar la resposta. La seva dona, la Rosario ho va encertar. El seu relat va emocionar presentador, convidat i espectadors: va explicar que ho acabaven de "perdre tot" (terres i casa) en les inundacions provocades per la recent gota freda que havia afectat el litoral.