Tres narcos sobreviuen a un naufragi aferrats als paquets de droga

Aferrats als seus fardells de cocaïna per no ofegar-se. Així van aconseguir sobreviure tres narcos colombians que van naufragar al mar. En total, els traficants transportaven més d'una tona de cocaïna. Quan el seu vaixell es va enfonsar en alta mar, es van veure obligats a utilitzar els paquets de droga com si fossin flotadors. I així és com els van trobar els guardacostes colombians, que van procedir al seu rescat i posterior detenció. Els tres nàufrags s'enfronten ara a càrrecs per narcotràfic. El vídeo mostra el moment del rescat.