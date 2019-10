«Polònia» converteix Eulàlia Reguant en una Rosalía que «ha nascut per dur la contrària»

No sabem si la incursió de la CUP a política espanyola acabarà "malamente". Però sí que sabem que l'equip del Polònia l'ha tornat a brodar amb un vídeo de sàtira que transforma la cupaire Eulàlia Reguant en una Rosalía molt peculiar i que no ha nascut per ser milionària... però sí per dur la contrària.



Sens dubte, el gag musical va ser el moment estrella del programa d'humor de TV3 emès aquest dijous a la nit, en el qual apareix a més de Reguant (interpretat per Judit Martín), Pedro Sánchez (Pep Plaza) i Joan Tardà (Cesc Casanovas).





L'Eulàlia no ha nascut per ser milionària... però sí per dur la contrària. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/o4xwFxpPwM — Polònia (@poloniatv3) 3 d'octubre de 2019

No va ser l'únic número amb ritme. Amb la cançó "Aniversari", delel Polònia va recordar també que fa dos anys de l'1 d'octubre.Amb quina versió d'una cançó de Rosalía feta per l'equip de Polònia et quedes? Amb la de la CUP o amb aquesta de Rufián Tardà cantant "Lentamente"?