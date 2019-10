Un impressionant tornado causa el pànic a Tailàndia

Els veïns d'una localitat del Golf de Tailàndia van veure com un gran remolí de vent s'acostava perillosament cap a una gasolinera. Els testimonis del tornado van veure com aquest fenomen meteorològic, que arrossegava gran quantitat de pols, arrancava per allà on passava teulades i senyals de trànsit. El fort corrent de vent va provocar danys en cases i vehicles a la zona afectada. En el vídeo, gravat des de dins d'un establiment, s'escolta com els testimonis criden atemorits i busquen refugi a les estances interiors davant l'arribada imminent del tornado.