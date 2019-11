Nou rècord de velocitat de l'Iron Man britànic

El coneixen com l'Iron-Man del Regne Unit i és capaç de volar amb un vestit que ell mateix ha dissenyat a 136 quilòmetres per hora. Aquesta és la màxima velocitat que ha assolit i que li ha valgut establir un nou rècord mundial: volar a 136 quilòmetres per hora solcant el cel amb el seu vestit volador. En el vídeo es pot veure aquest inventor britànic batent el rècord tot fent servir el vestit especial que ha creat propulsat per cinc turbines que deixen un rastre de guspires al seu pas.