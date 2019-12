Els Mossos busquen dos menors per saltar al sostre del funicular de Vallvidrera en marxa

Els Mossos d'Esquadra busquen dos menors d'edat que van saltar al sostre del funicular de Vallvidrera, a Barcelona, des d'un talús pròxim a la via mentre el vagó recorria el seu trajecte.



Es tracta de dos joves 'youtubers' que van penjar el vídeo del que anomenen repte a la popular xarxa social el 26 de novembre. El vídeo, titulat 'Trainsurfing', ha acumulat fins ara més de 24.000 visites.



Els Mossos han difós a través de Twitter que fan gestions per identificar els dos menors, que seran denunciat per la llei de seguretat ferroviària i per no tenir permís per fer volar un dron amb el qual van gravar part de l'acció. Són denúncies de caire administratiu, que poden acabar en sancions econòmiques.



"Fer reptes perillosos per penjar-ho a les xarxes socials és una temeritat. No et posis en perill per aconseguir un minut de glòria", han escrit els Mossos en el fil de Twitter on han difós la investigació. L'acompanyen d'una fotografia que capta el moment en què els dos joves salten al funicular.





Estem fent gestions per identificar aquests dos menors i se'ls denunciarà per la llei de seguretat ferroviària i per no tenir permís per fer volar el dron pic.twitter.com/itubjIUBe8 — Mossos (@mossos) December 2, 2019