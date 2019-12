VÍDEO | Així és el «Youtube Rewind 2019», rebutjat un cop més per la comunitat

Com ja és costum cada mes de desembre, la plataforma de vídeos per excel·lència, Youtube, ha publicat el seu particular resum de l'any, el «Youtube Rewind» del 2019. I com era d'esperar, les crítiques contra el producte audiovisual no han tardat a arribar, seguint la dinàmica dels anys anteriors.

Youtube ha optat per respondre als comentaris contra aquest resum van aguditzar-se l'any passat. De fet, el vídeo comença explicant que "l'any passat vam fer una cosa que no us va agradar. Doncs el 2019, anem a veure què us ha agradat". I és que la versió del 2018 va acumular més de 17 milions de 'dislikes' perquè la major part de la comunitat va considerar que no representava fidelment el que havia estat aquell any per a la plataforma.

L'edició del 2019, en canvi, ha estat rebutjada per gran part dels usuaris perquè Youtube s'ha limitat a fer un rànquing amb els vídeos que han aconseguit més 'likes' (amb menció especial a Rosalía per superar el bilió de visualitzacions en un sol vídeo). Aquest recull, enlloc de preparar una escena especial per a l'ocasió, ha fet que les crítiques tornin a inundar les xarxes socials, ja que molta gent considera que és insuficient i avorrit, tenint en compte la magnitud de l'empresa, i a més creuen que el contingut no s'adapta prou bé al tipus de públic que hi consumeix vídeos. D'aquesta manera, el vídeo ja suma més de 6,5 milions de 'dislikes', per només 2,7 milions de 'likes'.