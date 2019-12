Doraemon fa 50 anys i ho celebra obrint una botiga al Japó

La botiga oficial de la sèrie de dibuixos animats Doraemon ha obert les seves portes a principis de mes a Tòquio, oferint als fans una gran quantitat de productes relacionats amb el mític personatge de Fujiko Fujio. El recinte està dividit en tres àrees. L'àrea de vendes està plena d'articles com tasses o coixins. En la part de personalització, els compradors poden brodar la figura de Doraemon en samarretes i mocadors, per crear els seus propis productes exclusius. La més popular, és l'àrea d'oci, on es pot gaudir a través de realitat virtual o projeccions de jocs interactius de la sèrie.

Hi ha escultures de tots els personatges, amb les quals els fans poden fer-se fotos. Al Japó, tant el manga com l'anime són una «religió» i un dels propòsits de la botiga és aconseguir que Doraemon entri en el mercat televisiu per a adults i no sols en el juvenil. El director del departament de relacions públiques de la botiga, Nozomi Akimoto, espera que es converteixi en un dels punts turístics més visitats de Tòquio.