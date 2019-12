La imatge que defineix Instagram

L'escena la protagonitzen una parella de joves que estan presenciant en directe un esdeveniment esportiu - en concret, un partit d'hoquei sobre gel-, ella està entretinguda amb el mòbil durant el que sembla ser un descans, i ell amb una cara seriosa fins. De sobte, la noia enfoca el noi per fer-se un selfie de tots dos i, per art de màgia, el rostre del noi s'il·lumina com si estigués vivint la millor experiència de la seva vida, tot i que només per uns segons.





Instagram explicado en 5 segundos. pic.twitter.com/dnwFamHqYE — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) 17 de novembre de 2019

La reacció ha estat compartida per diferents tuiters fins a fer-se viral, és. Un moment impagable que acabarem utilitzant com a gif aprofitant que tan sols dura cinc segons cada vegada que vulguem descriure sense paraules quan algú és fals, quan estiguem dissimulant, i fins i tot quan vulguem expressar què tal ho estem passant si algú ens pregunta i el pla no estava sortint com pensàvem.