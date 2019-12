Milions de crancs envaeixen l'illa Nadal

Com cada any per aquestes dates, a l'illa Nadal, Austràlia, es tenyeix de vermell per un fenomen natural. El de milions de crancs que travessen durant dies la platja cap al mar i construeixen els seus nous caus, s'aparien, cuiden dels seus ous, es desprenen d'ells i tornen després als seus refugis en altres zones més allunyades de les onades. Illa Nadal és un petit paradís tropical de 135 quilòmetres quadrats situat en l'Oceà Índic, a 360 quilòmetres d'Indonèsia. Es diu així perquè el primer home que la va descobrir ho va fer el 25 de desembre de 1643.