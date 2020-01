Les piruetes de la skater argentina Aldana Bertran a la Baixada dels Drets

Dins de la gira que la skater argentina Aldana Bertran va realitzar recentment per Espanya per disputar en diferents competicions, una de les parades que va realitzar va ser Manresa, on va aprofitar el pendent i els graons de la Baixada dels Drets per fer i enregistrar algunes piruetes. Un vídeo breu d'aquella estada a Manresa l'ha publicat la pròpia Bertan al seu compte de Twitter, on ja s'ha vist més de 16.000 vegades, i també a través del compte especialitzat en Skate Metropollie, on s'ha visualitzat altres 21.000 vegades més.



Bertan, integrant de la Selecció Argentina de Skate i en actiu en competicions des del 2015, ha participat aquest dies en tornejos de Vigo i Barcelona. A Manresa es desconeix la data exacte de la seva visita i el motiu, però el vídeo, que pots veure a continuació, ha generat alt interès a les xarxes socials.