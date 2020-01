Així era Manresa l'últim cop que el Baxi va perdre... segons l'Andorra

El Baxi Manresa acumula quaranta dies victoriosos, amb 8 partits dels 10 últims guanyats i amb quatre victòries consecutives. L'última derrota del conjunt dirigit per Pedro Martínez va ser el 17 de desembre, a la pista del Lietkabelis, i per trobar l'últim partit perdut en Lliga ens hem de remuntar a fa més d'un mes, quan el 8 de desembre el Barça es va endur el triomf del Nou Congost.



Davant d'aquesta ratxa manresana, el proper rival, el Morabanc Andorra, ha bromejat a les xarxes socials sobre com era la capital del Bages «el darrer dia que el seu equip de bàsquet va perdre». El club andorrà ha acompanyat el missatge amb una imatge de la ciutat capturada el 1860 per Charles Clifford, i que va compartir el portal Memoria.cat com a una de les fotografies més antigues de Manresa.





????

Imatge de la ciutat de Manresa. La foto està feta el darrer dia que el seu equip de bàsquet va perdre.

?? Demà ens juguem la Copa a la pista de l'equip més en forma de la lliga, el @BasquetManresa de @pedroma2014 ??

?? Mola? Anar a Manresa sempre i així encara més.#MaiPor pic.twitter.com/Hr1X4MfswJ — MoraBancAndorra (@morabancandorra) January 10, 2020