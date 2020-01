Sobreviu 23 dies incomunicat a menys de 20 graus sota zero, a Alaska

Un nord-americà de 30 anys, Tyson Steele, ha sobreviscut durant 23 dies incomunicat i a menys de 20 graus sota zero en el temible clima d'Alaska.

Segons han informat les tropes estatals d'Alaska en un comunicat, Steele, que vivia en una petita cabana enmig del bosc amb el seu gos, va veure com el seu habitatge s'incendiava i es va quedar pràcticament sense res. L'animal va morir i enmig de les flames només va poder rescatar algunes mantes i diversos pots de conserves.

La seva ubicació era remota, a Sustinia Valley, i no es podia comunicar amb ningú, ja que el lloc habitat més proper era a 20 milles, Skwentna. Només podia veure metres i metres de neu. Per aquest motiu Steele va decidir quedar-se a la zona i fabricar una gran paraula SOS amb troncs. Va dormir en una cova de neu, va racionalitzar les conserves per menjar i va mantenir el foc viu per sobreviure, a l'espera que la seva família donés l'alarma.

I així va succeir. Al veure que no podien contactar amb ell, els seus familiars van avisar els serveis d'emergència, que van iniciar una cerca que va finalitzar amb èxit el passat 9 de gener, quan un helicòpter el va localitzar amb vida.