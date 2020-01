Un patinet elèctric 'trucat' per arribar a 99 km / h

La Policia Local de Vigo gairebé perd de vista un usuari de patinet elèctric divendres passat per com de ràpid anava per la ciutat. I no va ser perquè el vehicle policial no accelerés, sinó perquè el patinet ho feia molt per sobre del límit autoritzat.

La persecució va començar quan van veure que el conductor se saltava un semàfor en vermell. En intentar atrapar-lo, es van adonar que la seva velocitat era molt elevada. "Difícilment podien seguir-lo amb el furgó policial", admeten fonts oficials de la Policia Local.

Minuts més tard l'usuari del patinet elèctric es va aturar, moment en qual els agents el van poder interceptar. Després de comprovar l'aparell, amb una potència total de 3.200 w., van comprovar que segons l'etiqueta del model tenia una velocitat màxima autoritzada de 25 km / h. No obstant això, els agents el van accelerar amb les rodes motrius sense tocar el paviment i van veure que, segons el velocímetre, podia arribar fins als 99 km / h. Els agents van deduir que el vehicle havia estat modificat. Per això, van procedir a la corresponent denúncia i la retirada del patinet. A més, el propietari havia muntat un transportí al patinet en el qual en aquell moment transportava un gos.

Em patinet elèctirc, de festa i borratxos

Les denúncies de la Policia Local a Vigo a usuaris de patinets elèctrics van anar a més aquest cap de setmana. Almenys sis persones van ser detectades i denunciades per circular després d'haver consumit alcohol. El cas més cridaner va ocórrer a les 04.30 hores de la matinada del dia 25. Va ser la mateixa Policia Nacional la que va alertar la local després de veure diverses persones que circulaven de forma anòmala. Es tractava d'un grup que celebrava un aniversari. Després localitzar-los, els tres que conduïen van donar un resultat positiu en alcohol. A més, es va tramitar una altra denúncia perquè en un dels patinets, de lloguer, hi anaven dues persones.