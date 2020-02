S'enfila onze pisos sense seguretat per fer-se un «selfie» a Benidorm

La febre pels selfies està sobrepassant tots els límits. Per alguns fer-se fotos ja no n'hi ha prou amb treure's una foto d'un mateix sinó que busquen captar la millor imatge en els llocs més perillosos possibles. Això va pensar pensar un turista britànic aquest diumenge a Benidorm perquè, en comptes de fer-se la típica instantània a la platja de Llevant, va optar per pujar-se grimpant al pis onze d'un edifici en busca de "likes" a les seves xarxes socials.

L'instagramer que es diu "Nuisance" (@thelittlenuisance_) a Instagram, i es qualifica a si mateix com un "idiota professional", va alertar als veïns de la zona que no van dubtar a avisar a la Policia davant la greu imprudència del jove. "Està boig, no puc mirar, crida a la Policia", comentava una de les veïnes en un vídeo que s'ha fet viral i corre com la pólvora per Whatsapp.

Després del descens de l'edifici i l'avís dels residents, el jove va ser detingut per agents de la Policia Nacional, que van realitzar la corresponent proposta de sanció i el van deixar en llibertat.

Fonts de la Policia Local han indicat que, en aquests casos, "l'única cosa" que poden "fer és formular la proposta de sanció i deixar-lo lliure", encara que han precisat que la majoria de les vegades, en tractar-se de ciutadans no residents, "la multa no arriba a cobrar-se"

Malgrat l'enrenou causat a Benidorm, el turista britànic, que presumeix a les xarxes socials de selfis perillosos en diferents monuments i gratacels del món, no va dubtar a pujar stories a Instagram al moment. Fins i tot com fugia de la Policia abans de ser detingut. No obstant això, el jove ha procedit a desactivar el seu compte després de la publicació de la notícia del diari Información i fer-se'n eco altres mitjans nacionals.