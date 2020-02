TV3 va tornar a ser la cadena més vista a Catalunya aquest dijous, amb una quota del 16,8%. Cinc dels sis espais més vistos del rànquing van ser de la cadena, amb el "TN vespre", que presenta Toni Cruanyes, en segon lloc, amb 518.000 espectadors i un 20,4% de quota. El va seguir el "TN migdia", amb Raquel Sans i Carles Prats, amb 443.000 espectadors i una quota del 28,8%. I dins del rànquing hi va haver també l'espai de sàtira política "Polònia". Amb paròdies com la versió de "Bad Guy", que va posar el president Quim Torra a la pell de la cantant Billie Eilish, el programa va obtenir una quota del 14,4% i 380.000 espectadors. No et perdis el vídeo del Billie Torra, el "mal noi" de la política catalana.