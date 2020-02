Aquest és el desorbitat sou que ha convertit Paula Gonu en 'trending topic'

Paula Gonu s'ha convertit aquest dimarts en tendència a Twitter. La influencer és Trending Topic per una confessió que va fer fa uns dies sobre els seus ingressos a YouTube. Segons la jove, la seva cartera de guanys al canal de vídeos puja a uns 15.000 dòlars a el mes i concretament al desembre, en va obtenir 15.062,19. Aquesta quantitat l'obté, segons diu, gràcies a tenir gairebé dos milions de subscriptors.



La confessió de Gonu ha estat rebuda amb crítiques per a molts internautes, especialment a Twitter, on es qüestiona sobretot la seva formació. Entre els detractors, es poden llegir missatges que censuren les seves recomanacions: "No és fàcil haver nascut amb els calerons de Paula Gonu per pagar-se outfits i viatges i fer-se influencer en base a això. Tampoc és fàcil estudiar ciències de la salut. Paula no ha estudiat i per això recomana antibiòtics per a l'acne ".



I també hi ha qui dona la culpa a aquells que veuen els seus vídeos: "Senyors, si Paula Gonu hagués de dependre de l'Estat, no cobraria una merda, però els seus ingressos vénen d'una empresa com és YouTube gràcies a l'audiència que som nosaltres. A veure quina culpa en té ella que a la gent li agradin els seus vídeos ".



Lluny d'amagar-se, Gonu ha volgut posar cullerada a la polèmica. Ho ha fet justificant que la meitat del què ingressa ho dedica a pagar impostos: "M'alegra saber que almenys no us enfadeu amb el gairebé 50% que paguem d'impostos", ha piulat. Alguns usuaris li ha respost que és el que li toca pagar com fa qualsevol treballador o autònom i ella ha tornat a replicar que no se n'ha anat a Andorra per evitar fer front a Hisenda com sí que han fet altres influencers: "I tant que és el que toca. No m'estic queixant. Me'n podria haver anat cap a Andorra que ho tinc molt a prop de casa".





Me alegra saber que por lo menos no rabiáis con el casi 50% que pagamos de impuestos https://t.co/pV7HhOZTGd — Paula Gonu (@paulagonu) February 10, 2020