Escolta humà, vols que t'ajudi? La foto viral d'un orangutan que li dóna la mà a un home

La fotografia d'un orangutan que tendeix la mà a un home en un estany a l'illa indonèsia de Borneo, s'ha fet viral gràcies al misteri que envolta la intenció amb la qual el simi realitza el gest. "Puc ajudar-te? Quan mor la humanitat en l'ésser humà, els animals a vegades guien els nostres principis", posa el peu de la publicació en Instagram del fotògraf Anil Prabhakar, que des del passat 23 de gener ja ha aconseguit més de 68.000 "m'agrada" en la xarxa social.



La fotografia va ser presa en un centre de rehabilitació d'orangutans de la província de Borneo Oriental i mostra la interacció entre la orangutana Anih i un dels treballadors de la Fundació per a la Supervivència de l'Orangutan de Borneo (BOSF, en anglès), segons va confirmar aquest dimarts l'ONG. El director executiu de BOSF, Jamartin Sihite, va assenyalar en un comunicat que, encara que no està clar si el simi esta oferint ajuda o demanant aliment, la fotografia fa plantejar-se la manera en la qual tractem als animals salvatges, entre ells els que, com l'orangutan de Borneo, estan en perill d'extinció.



La orangutana, de 25 anys i que coneix des de fa dues dècades al tècnic de manteniment que apareix a la foto, Syahrul, és un dels simis que romanen en zones fitades i envoltades d'aigua,ja que no poden ser retornats a la vida salvatge a causa de les seves lesions, trauma o llargs períodes en captivitat.





"El nombre d'orangutans com Anih, que no poden ser alliberats, és massa alt", va lamentar Sihite, abans d'aclarir que, encara que la interacció de la orangutana amb humans es limita a veterinaris i altres conservacionistes, encara depèn de l'home., sobretot de cries, a Sumatra i Borneo, on la fragmentació del seu hàbitat per la construcció de carreteres, cultius i indústries amenacen a l'espècie.L'any passat els devastadors incendis que van arrasar Sumatra i Borneo i es van intensificar el setembre passat van ser provocats per a obrir passos a plantacions, principalment d'oli de palma, que van obligar al rescat de desenes d'exemplars, segons organitzacions ecologistes.El Govern estima que- que Indonèsia comparteix amb Malàisia i Brunei-, però la població està en declivi, segons un estudi governamental publicat en 2017.