«Trencaboques»: El nou perillós repte viral entre els joves

Les autoritats han avisat via Twitter sobre una nova perillosa pràctica viral que s'ha estès entre els adolescents. El repte, batejat com 'trencaboques' consisteix en que una persona s'acosta per darrere d'una altra i, amb una peça de roba, l'enganxa per davant dels turmells i tira cap enrere, provocant que caigui de boca contra el terra.



Si la víctima no té temps de reaccionar i frenar l'impacte amb les seves mans, corre el greu risc de sofrir un fort cop a la boca i al cap i fins i tot podria patir greus conseqüències com un traumatisme cranial. Pel que sembla, el repte es va iniciar a Mèxic i Colòmbia i s'ha estès pels instituts a través de Tik Tok, l'aplicació mòbil de vídeos curts més descarregada del món per darrere de WhatsApp i Messenger.



Els pares i docents han estat alertats d'aquesta tendència i han procedit a informar sobre els perills dels reptes virals. Segons un article de l'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència (FARS), els 'challenges' -terme en anglès utilitzat per a referir-se a aquesta mena de reptes-, són cada vegada més habituals a Internet i sovint impulsats per 'youtubers' molt seguits pels joves per a aconseguir visites, fama i beneficis econòmics.





Aquest tipus de desafiaments virals no han deixat de créixer en els últims anys, i fins i tot en alguns casos, han arribat a donar la volta al món. El perill està en el fet que molts d'aquests reptes no són tan inofensius com semblen.s, com per exemple el ' In my feelings challenge ', el ' Hot Water challenge ' o el ' Condom challenge ', entre altres.