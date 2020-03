La lacrimògena (i divertida) reacció d'un nen que ha enxampat els seus pares practicant sexe

Un nen cridant de dolor perquè va escoltar els seus pares fent l'amor s'ha fet viral a Twitter. "Tres vegades, van ser tres vegades!", exclama el protagonista del vídeo mentre la seva germana el grava i es pixa de riure. Ella relata en el seu missatge, que acumula 118.000 retuits i més de mig milió de "m'agrades", que el seu germà "va escoltar els meus pares tenint relacions sexuals i va patir un col·lapse mentre m'ho explicava".





my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS

for the record took my lil drama king out for dinner n gave him the talk lmao hes all good. apparently plant based burgers are a good alternative for therapy pic.twitter.com/fmAVOqzjb8