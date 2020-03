L'Spiderman francès escala la Torre Glòries

Alain Robert, conegut com a Spiderman francès, ha escalat aquest dimecres la Torre Glòries. Ho ha fet cap a les onze del matí, quan ha pujat i baixat l'edifici per la façana. Un cop ha baixat, els Mossos d'Esquadra se l'han emportat a una comissaria a efectes d'identificació. El cos el denunciarà administrativament en base a la llei de protecció de seguretat ciutadana. Un dels seus articles estableix una infracció greu per escalar edificis o monuments sense autorització quan existeixi un risc que s'ocasionin d'anys a persones o béns. Així, aquesta denúncia acabarà previsiblement amb una sanció. A la zona també s'hi han desplaçat els Bombers de Barcelona, tot i que no han actuat perquè Robert ha baixat pel seu propi peu.

No és la primera vegada que Robert escala un edifici de Barcelona. El 2017 va escalar l'hotel Melià Barcelona Sky. En aquest cas, la Guàrdia Urbana de Barcelona el va multar en aplicació de la Llei de seguretat ciutadana.