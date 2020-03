Veïns d'un poble de Múrcia alerten a la Policia després de confondre un gos amb un lleó

La Policia Local de Molina de Segura ha informat a través de les seves xarxes socials que diversos veïns de la zona d'horta del municipi havien avisat el cos policial després de veure el que semblava ser ni més ni menys que un lleó caminant pels seus carrers. Davant tals informacions els agents s'han presentat al el lloc dels fets, on d'altres asseguraven haver vist "una bestiola estranya" per tal d'enterar-se de què estava passant en el municipi.



Els agents comenten en to jocós a través de Twitter que la lectura de microxip ha revelat que es tractava d'un gos, i encara més, que s'havia identificat al seu titular.





El cas ha generat gran repercussió a la xarxa social, on molts usuaris l'han comparat amb l'ocorregut fa ara gairebé dos anys a, quan un veí va alertar a la Policia Local que havia vist un tigre i finalment es tractava d'un peluix, això sí, bastant gran i realista.Aquest cas es va fer bastant popular a nivell nacional i va obrir els monòlegs de diversos programes d'humor durant l'estiu de 2018.